Sara krizi geçiren vatandaş korona virüs şüphesine neden oldu

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Ağrı'da cadde üzerinde sara krizine giren bir vatandaş yere düşünce çevredeki vatandaşlar korona virüs olduğu şüphesiyle tedirginlik yaşadı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişi sara krizi geçirip yere düştü. Vatandaşlar korona virüs şüphesiyle tedirginlik yaşarken, kısa süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kişinin sara krizi geçirdiği bildirildi. Şahıs sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

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