Aksa Doğalgaz’dan Koronavirüs’e karşı müşterilerine çağrı

Aksa Doğalgaz, yeni tip (Kovid19) koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla müşterilerine, işlemlerini online olarak yapmaları çağrısında bulundu.

Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin dört bir yanında 27 il, 181 ilçe ve beldede hizmet veren Aksa Doğalgaz, ofislerinde uygulanan güçlü ve kalıcı etkiye sahip antimikrobiyal uygulamaların yanı sıra, Covid19 virüsünün yayılma riskini en aza indirmek için müşterilerine, doğal gazla ilgili tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamanın devamında, Aksa Doğalgaz, Covid19 virüsünün yayılma riskini en aza indirmek için müşterilerine doğal gazla ilgili tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve fatura ödemeleri için otomatik ödeme veya banka online ödeme kanallarını kullanmalarını önerdi. Aksa Doğalgaz abonelerinin aksadogalgaz.com.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Ayrıca eDevlet üzerinden de Abonelik sorgulama ve Fatura Sorgulama işlemlerinin yapılabileceği kaydedildi.

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