Ağrı sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla Ağrılı vatandaşlar balkonlara çıkıp alkış tuttu.

Türkiye’de korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte aralıksız çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek için tüm Türkiye’ye saat 21.00’da alkışlama çağrısı yapılmıştı. Ağrılı vatandaşlarda bu çağrıya uyarak evlerinin balkonlarına çıkıp alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.