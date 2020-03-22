Ağrı Belediyesi Vefa Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı Belediyesi Vefa Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüs nedeniyle dışarıya çıkma yasağı getirilen yaşlıların ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağını bildirdi.

Ağrı Belediyesi Vefa Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüs nedeniyle dışarıya çıkma yasağı getirilen yaşlıların ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağını bildirdi.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yaşlılara seslenerek, “Korona virüs dünyanın başına bela. Tabi ki ülkemizde bu durumdan nasibini aldı. Biz tedbirleri elden bırakmamak için sürekli vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Yeni genelgeye göre yaşlılarımızın sokağa çıkmaması lazım. Onlar bizim için çok değerli, onları çok seviyoruz. Onların sağlığını düşünüyoruz. Yaşlılarımızdan rica ediyoruz. Ne olursunuz sokağa çıkmayın. Hem kendi sağlığınızı hem de diğer kardeşlerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım .Bu anlamda biz yaşlılarımızın ellerinden öpüyoruz. Sokağa çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yaşlıların ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların, ihtiyaçlarını belediyeye bildirmesini isteyen Savcı Sayan, “İhtiyaçları varsa bize bildirecekler. Biliyorsunuz 81 vilayette Vefa Destek Grupları Vali ve Belediye başkanlığında kuruldu. Bu saatten sonra bütün sosyal yardımlar sayın valimizin başkanlığında oluşturulan Vefa Destek Grupları tarafından vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Vatandaşlar ihtiyaçlarını belediyemize bildirebilirler. Biz buradan valiliğe bildireceğiz. Valilik üzerinden, tek bir elden düzenli bir organizasyonla vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Gün dayanışma günüdür, birbirimize destek ve moral verme günüdür. Birbirimizin ihtiyaçlarına koşma günüdür. Vefa Destek Grubu bu anlamda gerekli organizasyonları yapıyor. Biz de Vefa Destek Grubunun bir üyesi olarak kendi ilimizde, sayın valimizin başkanlığında sahipsiz olmadığınızı sizlere hissettireceğiz. Ağrı çok şükür şu anda vakası olan bir il değildir. Sağlık çalışanlarımız son derece özenli bir şekilde gerekli özveriyi gösteriyor. Değerli kardeşlerim dayanışma içerisinde bu beladan kurtulacağız. Devletimiz güçlüdür. Dünyaya baktığımızda Türkiye’nin bu anlamda bir adım daha önde olduğunu hepimiz görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da polis vefa görevinde
YEREL HABERLER Ağrı'da polis vefa görevinde
Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek
Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen görevine başladı
YEREL HABERLER Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen görevine ...
Ağrı Valiliği Göçmenlerle İlgili Çıkan Haberleri Yalanladı
YEREL HABERLER Ağrı Valiliği Göçmenlerle İlgili Çıkan Haberleri ...
Ağrı'da sağlıkçılara şehir içi ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Ağrı'da sağlıkçılara şehir içi ulaşım ücretsiz
Taksicilerden Korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Taksicilerden Korona virüs önlemleri
Sahra Hastanesi çalışanlarından “Evde Kal” çağrısı
YEREL HABERLER Sahra Hastanesi çalışanlarından “Evde Kal” çağrısı
(Görüntülü) Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ...
Ağrı´da cadde ve sokaklar yıkanıp, temizleniyor
YEREL HABERLER Ağrı´da cadde ve sokaklar yıkanıp, temizleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X