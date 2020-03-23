Korona virüs nedeniyle kapatılan Ahmed-i Hani Türbesi sessizliğe büründü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ahmedi Hani Türbesi, korona virüs nedeniyle getirilen yasakların ardından boş kaldı.
Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve İshak Paşa Sarayı’na komşu olan Ahmedi Hani Türbesi korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü. Korona virüs vakalarının Türkiye’de artmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında ortak kullanım alanlarının kapatılmasını kararının ardından, Ahmedi Hani Türbesi de geçici süreliğine ziyaretçilere kapatılırken bazı vatandaşlar türbe önünde dua etti.
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