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Ağrı'da yaşlı kadının imdadına Gece Kartalları yetişti

İHA

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ve okuma yazması da olmayan Aynur teyzenin ihtiyaçları Gece Kartalları tarafından karşılandı

Ağrı'da yaşlı kadının imdadına Gece Kartalları yetişti

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ve okuma yazması da olmayan Aynur teyzenin ihtiyaçları Gece Kartalları tarafından karşılandı
Ağrı'da, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı kadının yardımına Gece Kartalları koştu.
İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde oturan çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.
Valilik bünyelerinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market, eczane ve gazete gibi talepleri karşılanıyor.
Ağrı'nın merkez Murat Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve okuma yazma bilmeyen Aynur Teyze'ye ihtiyaçları için Gece Kartalları yardımcı oldu.
Görevli oldukları mahallede yaşayan Aynur Teyze'yi yakından tanıyan ve okuma yazması olmadığını bile bekçiler, ihtiyaçlarını sordukları yaşlı kadına yardım ederek, devletin şefkatli elini uzattı.
Mahalle bekçilerini kapısında gören yaşlı kadın hem şaşırdı hem de çok sevindi. Okuma yazması olmadığı için acil numaraları da arayamadığını anlatan yaşlı kadın, bekçiler kendisini yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduğunu, duygulandığını söyledi.
Aynur Teyze yardımları için Gece Kartalları'na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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