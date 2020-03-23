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Ağrı’da 3 vatandaş tedbir amacıyla yurtlarda karantinaya alındı

İHA

Ağrı'da 3 vatandaş tedbir amacıyla karantinaya alınarak yurtlarda misafir ediliyor.

Ağrı’da 3 vatandaş tedbir amacıyla yurtlarda karantinaya alındı

Ağrı’da 3 vatandaş tedbir amacıyla karantinaya alınarak yurtlarda misafir ediliyor.
Ağrı'da, korona virüs taşıma ihtimali olduğu düşünülen vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı tedbir amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde misafir edilerek karantina altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde Ağrı’da da 3 vatandaşın tedbir amacıyla yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

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