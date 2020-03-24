Eleşkirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı

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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında insanların yoğun olarak geçtiği cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Tüm dünya korona virüsüyle mücadele ederken, Türkiye'de de temizlik seferberliği başlatıldı. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla belediyeler sokak ve caddeleri temizlemeye başladı. Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut da ekibin başına geçerek cadde ve sokakları yıkadı.

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