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AİÇÜ'de uzaktan eğitimin ilk dersini Rektör Prof. Dr. Karabulut yaptı

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz 16 Mart'ta ara verilen eğitimöğretime, uzaktan eğitimle yeniden başlandı. Uzaktan eğitimdeki ilk derste öğrencilerle bir araya gelen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Evde Kal Sağlıkla Eğitim Al" parolası ile öğrencilerin derslerini bundan sonra internet üzerinden alacaklarını söyledi.

AİÇÜ'de uzaktan eğitimin ilk dersini Rektör Prof. Dr. Karabulut yaptı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz 16 Mart’ta ara verilen eğitimöğretime, uzaktan eğitimle yeniden başlandı. Uzaktan eğitimdeki ilk derste öğrencilerle bir araya gelen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Evde Kal Sağlıkla Eğitim Al” parolası ile öğrencilerin derslerini bundan sonra internet üzerinden alacaklarını söyledi.
Küresel ölçekte baş gösteren pandemi sürecine bağlı vaka sayısının ülkemizde de görülmesi sonrası Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde geçtiğimiz 16 Mart’ta ara verilen eğitimöğretime, 23 Mart’ta yeniden başlandı.
Uzaktan eğitim sistemindeki ilk derste öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Evde Kal” çağrısını yineleyerek, öğrencilerle yeniden bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor dönemde öğrencilere gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Prof. Dr. Karabulut, “Sorun küresel, mücadele ulusal parolası ile fedakârca çalışan sağlıkçılarımıza evlerimizde kalarak destek olduğumuzu, yüreklendirdiğimizi bilmenizi istiyorum. Üniversite olarak bu süreçte geleceğe yönelik yolculuğunuzda sizleri yalnız bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol göstericiliğinde ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç hocamızın öncülüğünde oluşturulan vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, bugün itibariyle başlayacak uzaktan eğitim için gerekli fiziki ve teknik alt yapı ile insan kaynağı donanımına sahiptir. Bu doğrultuda ilk uzaktan dersi de birlikte yapmaktayız. “Evde Kal Sağlıkla Eğitim Al” parolası ile derslerinizi bundan sonra evden alacaksınız. Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlatılan “Dijital Dönüşüm Projesi” ile hem öğretim elemanlarımızın eğitimi için “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersini aldırarak, hem de siz sevgili öğrencilerimize “Dijital OkurYazarlık” dersini aldırmamız bu süreçte bize çok büyük avantaj sağlamaktadır. Üniversite olarak daha önceden ortak derslerimizi (Türk Dili, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Bilgi Teknolojisi vb.) UZEM üzerinden verdiğimiz gibi, bu döneme mahsus olmak üzere tüm teorik derslerimizi de aynı şekilde vereceğiz. Bunun için altyapımızı hazır hale getirdik. Uygulamalı derslerin sürece bağlı olarak nasıl işleneceğini sizlerle paylaşılacak, sınavlar için de ilerleyen dönemde sizleri bilgilendireceğiz. Bu süreci alanında uzman akademisyenlerimiz ve sizlerle birlikte fırsata çevireceğimizi ve eğitim faaliyetine ara vermeden bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum. Üniversite olarak bu süreci başarıyla yöneteceğimize inancımız tamdır. Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımızın özverili çabaları, vatandaşlarımızın duyarlılığı ile ülkemizde yakın zamanda sona ereceğine inandığımız bu sürecin tamamlanması ile birlikte sizlerle kampüsümüzde yeniden bir araya geleceğimiz günü dört gözle bekliyor, o güne kadar hepinize sağlık ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

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