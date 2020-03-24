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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, tarihi ve turistik açıdan önemli bir yere sahip olan İshak Paşa Sarayı, korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı tarihi açıdan önemli bir yere sahip olmasından dolayı yazkış ziyaretçi akınına uğruyor. Ancak korona virüsünün Türkiye’de görülmesinin ardından getirilen yasaklarla birlikte sessizliğe bürünen İshak Paşa Sarayı’nın 30 Mart tarihine kadar ziyaretçilere kapalı olacağı bildirildi.

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