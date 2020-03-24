UltrAslan Ağrı’da yaşlılara hizmet edecek

Galatasaray bağımsız taraftar grubu UltrAslan Ağrı temsilciliği, Ağrı’da ikamet eden yaşlıların yanında olduğunu açıkladı.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan Korona virüs (Kovid19) sebebi ile sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini açıklayan Galatasaray bağımsız taraftar grubu UltrAslan, yayınladıkları bildiride evde kalan yaşlı vatandaşlara her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Galatasaray bağımsız taraftar grubu UltrAslan Ağrı temsilciliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devlet büyüklerimizin ve yetkililerimizin bu hususta desteklerini esirgemedikleri büyüklerimiz zaman zaman ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkamamakta ya da çıkmak zorunda kalmaktadırlar. Bizlerde, Galatasaray’ımızın bağımsız taraftar grubu UltrAslan olarak şehrimizde tüm yaşını alan insanlarımızın emrinde olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Biliyoruz ki; yaşını alan büyüklerimiz bizlere geleceğimizde yön tayin edecek olup bizlere ayna tutacaktır. Gün birlik olma günüdür. Dün gece saatlerinde öğrenmiş olduğumuz üzücü durum sonrasında Fatih hocamıza sevgilerimizi göndererek şunu belirtmek istiyoruz. Sen ne savaşlardan çıktın, bundan da çıkacaksın hocam.“

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