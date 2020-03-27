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Ağrı'da polis, halkı anonslarla uyardı, otobüsleri denetledi

DHA

Ağrı'da polis, halkı anonslarla uyardı, otobüsleri denetledi


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´da, polis ekip otolarından anonslarla, dışarı çıkılmaması konusunda halka uyarılar yapıldı. Toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, yolcuların iki kişilik koltuklarda tek kişi oturmalarını istedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardan yapılan anonslarla halka 'evde kal' çağrısında bulundu. Polis ekipleri, park ve bahçeleri gezerek, 65 yaş üstü vatandaşların sağlıkları için evlerine gitmelerini istedi. Ekipler, dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları da ekip araçlarıyla evlerine götürdü. Polis ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerine de koronavirüsten korunmanın yollarını anlatan afişler astı.
TEK KİŞİ OTURUN
Ağrı´da polis, halkı uyarmanın yanında toplu taşıma araçlarını da denetledi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde sürücülerin maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Uygulama noktalarında durdurulan otobüslere binen polisler, yolcuların çift kişilik koltuklarda tek oturmalarını istedi. Polisler,  bindikleri toplu taşıma aracının sürücülerinin de eldiven ve maskeli olmalarına dikkat etmeleri uyarısında vatandaşı uyardı. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2020-03-27 09:25:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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