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Savcı Sayan’dan korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Korona virüs dolayısıyla evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye olarak yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Savcı Sayan’dan korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Korona virüs dolayısıyla evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye olarak yardımları ulaştırmaya devam ediyor.
Ekiplerin düzenli olarak gerçekleştirdiği tespit ve tedarik çalışmalarına katılan Savcı Sayan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir aileyi evinde ziyaret ederek yardımları teslim etti. Ailenin kötü durumda olan evini inceleyerek yeni bir ev yapma sözü veren Sayan, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
Virüsle mücadelelerinin devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan,
"Aslında evde istirahat etmeliyim kronik şeker hastasıyım, normalde gezmemem lazım ama Belediye Başkanıyım, Belediye Başkanı evinden oturursa vatandaş ne yapacak, onlara hizmet etmek zorundayım. Biliyorsunuz bizim halkımız yoksul ve garibandır. Şuan ziyaret ettiğimiz ailenin yaşadığı evi görüyorsunuz ve evde kalmak zorundadırlar ama öte tarafta yakacakları, giyecekleri, yiyecekleri vs. bunlar günlük çalışan ve iaşesini kazanan insanlar, evde kalıpta çalışmazlarsa elbette sorun. " ifadelerini kullandı.
Vefa Sosyal Destek Grubu ile paydaş olarak çalışmaların devam ettiğini söyleyen Savcı Sayan," Bu noktada Devletimizin kurduğu, İçişleri Bakanlığımızın denetiminde Vefa Sosyal Destek Grubumuz var. Sayın Valimizin başkanlığında çalışmalarını yürütüyor. Bizde bu kapsamda yoksul aileleri ziyaret ediyoruz ihtiyaçları olan kömür, gıda ne varsa karşılamaya çalışıyoruz.
Önemli olan böyle durumlarda belediye başkanları, idareciler olarak gariban ailelere gidebilmek, onların gönlünü hoş tutabilmek, onlarla sorunlarını çözümü noktasında istişarede bulunmak. Bugünde öyle bütün gariban evleri tespit ediyoruz, ekiplerimizle birlikte gücümüz nispetinde onlara yardımcı oluyoruz. İnşallah daha güzel işler yapacağız. Görüyorsunuz ziyaret ettiğimiz ailenin oturduğu ev yaşanılacak gibi değil. Gerek bu ailemiz ve gerekse ihtiyaç sahibi diğer ailelerimizin sıkıntılarının giderilmesi için işadamlarımızdan katkı bekliyorum. Yardımlarını göndersinler, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımları ulaştıralım. Bakın bir virüslük canımız varmış bir virüs tüm dünyayı rehin alabiliyormuş. Topumuz, tüfeğimiz, S400'lerimiz, F35'leirmiz fayda etmiyormuş. Gariban Suriyeli çocukları öldürmeye giden uçakları durdurmak kolaydı, hava sahasını kapatmak kolaydı, virüse kapatabiliyor muyuz? S400'lerle bu virüsü durdurabiliyor musunuz? Yok, demek bir virüslük canımız varmış. Yani bu kısacık ömürde bu gariban vatandaşlarla ekmeğimizi bölüşelim. Kardeşlik ve dayanışmamızı gösterelim, kardeşlik ve dayanışmanın korona'yı yeneceğine inanıyorum. İnşallah bu musibetten ders çıkarırız. Sürekli bu çalışmaları yapacağız, ben komutanım, komutan cepheyi terke ederse asker ne yapsın, ben terk edemem dolayısıyla ben burada insanlarımızla birlikte mücadele vereceğim. " şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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