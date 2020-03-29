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Polis yakacağı biten çifte odun götürdü



AĞRI'da polis, koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve yakacakları biten çifte odun götürdü.

Merkez Alpaslan Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan Taceddin Daşdemir (66), 155'i arayarak ihtiyaçları için Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Gurubu'ndan yardım istedi. Eve polis ekipleri yönlendirildi. Daşdemir çifti, polislere yakacağının bittiğini söyledi. Polisler, 5 çuval odun alıp, çifti teslim etti. Odunlarını alan Daşdemir çifti, polislere teşekkür etti.

Havaların soğuk olduğunu ve soba yakmadan içeride duramadıklarını söyleyen Taceddin Daşdemir, Allah devlete zeval vermesin. Hastalık nedeniyle uzmanların uyarıları üzerine evden dışarı çıkmıyoruz. Odunumuz bitince polisten yardım istedik. Onlar da hemen alıp getirdiler. Çok teşekkür ediyorum diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ağrı

2020-03-29 13:48:08



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