Ağrı’da sağlık çalışanları için iki yurt tahsis edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı’da sağlık çalışanları için iki yurt tahsis edildi

İHA

SağlıkSen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, korona virüsü ile mücadele eden ve hastalığı ailelere bulaştırmaktan korktukları için eve gitmek istemeyen sağlık çalışanları için yurt ayarlandığını söyledi.

Ağrı’da sağlık çalışanları için iki yurt tahsis edildi

SağlıkSen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, korona virüsü ile mücadele eden ve hastalığı ailelere bulaştırmaktan korktukları için eve gitmek istemeyen sağlık çalışanları için yurt ayarlandığını söyledi.
Sağlık Sen Ağrı Şube Başkanı Mağal yaptığı açıklamada, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ve yetkililerle yaptıkları görüşmeler sonucunda Ağrı Merkez ve Patnos İlçesinde Kredi Yurtlar Kurumu’na ait iki yurdun sağlık çalışanları için tahsis edildiğini ve diğer ilçelerdeki sağlık çalışanları içinde yurt ayarlanması konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Mağal, yaptığı açıklamanın devamında korona virüs (COVİD19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının hastalığı ailelere bulaştırmaktan korktukları için eve gitmek istemediklerini dile getirerek, "Korona virüsü ile fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yurtların kapıları açılmalı, ücretsiz kalabilecekleri oteller verilmeli. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü ile ülkemizde en ön safta, kahramanca, fedakarca sağlık çalışanlarımız mücadelelerini sürdürmektedir. Bu zorlu mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımız, kendi sağlıklarından emin olamamaktadır. Bilindiği üzere bu virüsün ilk teşhisini yapan hekim, virüsü kaparak vefat etmiş bulunmaktadır. Buna ilaveten dünya genelinde de ülkemizde de virüsten dolayı hayatını kaybeden, tedavi gören sağlık çalışanlarımız bulunmaktadır. Kahraman sağlık çalışanlarımız, tıpkı bir askerin cephede karşıdan gelen mermilere rağmen korkusuzca mücadele ettiği gibi mücadele etmektedirler. Riskin bu denli yoğun olduğu ortamda çalışan sağlık çalışanlarımız, bu riski kendi evlerine, ailelerine, anne ve babalarına, çocuklarına taşımaktan endişe duymaktadırlar. Bu sebeple sağlık çalışanlarımız mesai sonrası ülkemizde korona virüsü tehlikesi bitene kadar evlerinde kalmak istememektedirler. Bu süreçte hem yurtlar sağlık çalışanlarımıza açılmalı, hem de hastane yakınlarındaki oteller sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hale getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Lütfen herkes elini taşın altına koysun"
Korona virüs (COVİD19) ile mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiğinin önemine dikkat çeken Mağal, “Başta KYK yurtları olmak üzere özel yurtlar, otelleri ve otel sahiplerini görev davet ediyorum. Lütfen herkes elini taşın altına koysun. Çalışan arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu çok önemli. Evine, ailesini ve sevdiklerine sarılamasa da alınacak bu önlemlerle motivasyonları artırılmalıdır. Toplum olarak herkes sorumluluk almak zorundadır. Sen ben mantığı yok. Biz olmalıyız, birlikte olmalıyız. Hep birlikte başaracağız. Sendikacılık sorumluluk gerektirir. Her şeyi bir kenara bıraktık. toplumsal mücadelemizi vermek zorundayız. Senlik, benliği bırakarak, sağlık çalışanlarımızın ve toplumun en az hasarla bu süreçten kurtulmasının yollarını bulacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz kazanacağız. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin ve mümkün olduğunca evden çıkmasın. Ülkemizi seviyoruz lütfen çocuklarımız ve ailemiz için biraz özverili olalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ’de Senato Toplantısı telekonferans yöntemiyle yapıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de Senato Toplantısı telekonferans yöntemiyle ...
(Görüntülü) AĞRI - Polis yakacağı biten çifte odun götürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) AĞRI - Polis yakacağı biten çifte odun ...
Polis yakacağı biten çifte odun götürdü
YEREL HABERLER Polis yakacağı biten çifte odun götürdü
Polis, yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü
YEREL HABERLER Polis, yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü
Ağrı’da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı
YEREL HABERLER Ağrı’da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Ağrı’da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı
YEREL HABERLER Ağrı’da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup ...
Ağrı'da 'Evde kal' yazısı polis araçlarında 
YEREL HABERLER Ağrı'da 'Evde kal' yazısı polis araçlarında 
(Görüntülü) Ağrı'da 'Evde kal' yazısı polis araçlarında
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ağrı'da 'Evde kal' yazısı polis ...
(Görüntülü) Ağrı'da polis koronavirüs konusunda halkı uyarıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ağrı'da polis koronavirüs konusunda halkı ...
Ağrı'da polis koronavirüs konusunda halkı uyarıyor
YEREL HABERLER Ağrı'da polis koronavirüs konusunda halkı uyarıyor
Savcı Sayan’dan korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Savcı Sayan’dan korona virüs nedeniyle dışarıya ...
Ağrı’da polis halkı uyarmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı’da polis halkı uyarmaya devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X