Emniyet müdürü sokak sokak gezip, halkı uyardı

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Ramazan DEMİR/AĞRI,(DHA) AĞRI Emniyet Müdürü Nihat Özen, koronavirüs salgını nedeniyle ekiplerle birlikte gezip halka, `evde kal´ çağrısında bulundu.

Kentte, koronavirüs kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde uyarmaya devam eden polis ekiplerine İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de eşlik etti. Ekipler, polis otolarından şehir merkezini dolaşarak anonslar yaparak, evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi´nde esnafa ziyarette bulunan İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Caddede birlikte yürüyenleri uyaran Özen, sosyal mesafe kuralını hatırlattı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2020-03-30 17:58:28



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