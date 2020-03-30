Ağrı’da zorunlu haller dışında cadde ve sokaklara çıkmak yasaklandı

Ağrı’da korona virüs (Kovid19) salgınına karşı bir takım ilave tedbir kararının alındığı bildirildi

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınan ilave tedbirler maddeler halinde şu şekilde sıralandı:

“Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarla ilgili tedbirler;

Cumhuriyet Caddesi, Eski Van Caddesi, Tahir Elçi Meydanı gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, zorunlu alışveriş dışında, gezinti yapılmamasına veya çeşitli nedenlerle beklenmemesine,

Kalabalık gruplara yönelik tedbirler;

Korona virüsün insanlar arasında yayılma hızı nedeniyle ikiden fazla kişinin birlikte hareket etmelerinin, bir arada bulunmalarının engellenmesine,

Esnaflarda iş yerlerinde tedbirler;

Esnaflarımızın iş yerlerine 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmesi, ziyaretçi kabul edilmemesi, dükkanlarda misafir ağırlama oturma düzeni iptal edilerek beklemelerin önüne geçilmesine,

İşhanları gibi toplu iş yerleri bulunan yerlerde alınacak tedbirler;

İşhanlarında faaliyet saatlerinin 09:0015:00 olarak düzenlenmesi ve muhabbet, çay sohbetleri gibi keyfi durumlar nedeniyle kalabalıklar oluşturulmaması, vatandaşların alışverişlerini bitirip virüsün yayılmasına neden olacak beklemeler yapılmamasına karar verilmiştir.”

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