Ağrı'da 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AĞRI, (DHA)AĞRI'da, İran'dan yurda sızmaya çalışan bir grup terörist ile çıkan çatışmada, bir kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'mız ekipleri tarafından bu gece, İran sınırından ülkemize girmeye çalışan bir grup teröristle temas sağlanmış olup, çıkan çatışma neticesinde 1 kadın terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Servet ARSLAN

2020-03-31 10:26:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.