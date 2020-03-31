Ağrı’da 1 terörist etkisiz hale getirildi

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Ağrı’da İran sınırından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir grup teröristle çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Ağrı Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Ağrı İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri tarafından bu gece İran sınırından ülkemize girmeye çalışan bir grup teröristle temas sağlanmış olup, çıkan çatışma neticesinde (1) kadın terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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