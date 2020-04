Kedi, köpeği annesi sanıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir kedi kendisini her gün emziren ve büyüten köpeği annesi sanıyor.

Taşlıçay'da bir köpek, bir kedi yavrusunu emzirerek büyüttü. Yaklaşık 1 yıl önce bir kasap dükkanın önünde kedi yavrusunu gören bir köpek, kedi yavrusunu her gün emzirerek büyüttü. İlçe esnafının da her gün bakımını yaptıkları köpek ve kedi, büyüdükten sonra da birbirlerinden ayrılmadı.

Bütün ilçenin ilgi odağı olan kedi ve köpek her gün kasabın önünde bekleyerek karnını doyuruyor.

Kedi ve köpeğin ilçede verdiği bu görüntü hayvanlar arasındaki dayanışmayı bir kez daha gösteriyor.

