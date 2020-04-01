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İyilik yaşlılarımızı gözetmektir

İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 81 ilde hizmet yürüten din görevlileri, İçişleri Bakanlığınca oluşturulan "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

İyilik yaşlılarımızı gözetmektir

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 81 ilde hizmet yürüten din görevlileri, İçişleri Bakanlığınca oluşturulan "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerine; "Yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olalım." çağrısında bulunmuştu.
Başkan Erbaş’ın çağrısı üzerine Ağrı İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi iş birliğiyle çalışmalara başladı. İl Müftülüğü organizesiyle din görevlileri "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında, vatandaşlara evlerinde hizmet vermeye ve Vefa İletişim Merkezlerinde İletişim Operatörü olarak çalışmalara başladı.
Yürütülen faaliyetleri değerlendiren İl Müftüsü Tandoğan Topçu şu ifadelerde bulundu, “Diyanet camiası olarak bizler her zaman olduğu gibi vatandaşlarımıza hizmet için çalışmaktayız. Başkanlığımız devletin diğer tüm kurumları gibi süreçte başından beri aktif rol almakta ve gerekli tüm çalışmaları yürütmektedir. Bizlerde İl Müftülüğü olarak din görevlilerimizle sahaya inerek evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hem acil ihtiyaçlarını hem de temel ihtiyaçlarını karşılayarak onları hastalık riskinden korumaya gayret ediyoruz. Şimdi iyilik yaşlılarımızı gözetmek ve alınan tedbirlere uymaktır. Bunun için, gerek kurumsal olarak gerekte bireysel olarak yanımızda, yakınımızda ve mahallemizdeki bütün yaşlılarımızı gözetmeli ve alınan tedbirlere uymalıyız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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