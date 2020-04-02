Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Korana Virüsle Mücadeleye Yönelik Tedbirleri Arttırdı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü korona virüsle mücadele kapsamında ildeki tedbirleri arttırarak uygulama noktalarında vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktalarında vatandaşları durdurarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. İle giriş çıkışlarda da çift yönlü kontroller yapılmaya başlandı.
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