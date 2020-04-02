Ağrı’da cadde ve sokaklara girişler kontrollü olarak sağlanıyor

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakların girişçıkışlarını kontrol altına aldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, korona virüsle mücadele kapmasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklara girişçıkışları kontrollü olarak sağlıyor. Cadde ve sokaklara giriş yapan vatandaşların ateş ölçerle ateşleri ölçülüyor. Banka önlerinde oluşan kalabalık için de sosyal mesafeyi korumak amacıyla vatandaşlar arasına barikat kuruldu.

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