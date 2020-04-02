Ağrı'da koronavirüs önlemleri kapsamında işlek caddelerde önlemler arttırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı'da koronavirüs önlemleri kapsamında işlek caddelerde önlemler arttırıldı

İHA

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında işlek caddelere giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor.

Ağrı'da koronavirüs önlemleri kapsamında işlek caddelerde önlemler arttırıldı

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında işlek caddelere giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor.
Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ve diğer caddelerin giriş çıkışlarına bariyerler kurulurken vatandaşların ateşleri sağlık ekiplerince ölçüldükten sonra caddelere alınıyor.
Öte yandan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için sıkı çalışmalarını sürdürerek aralıksız bir şekilde halkı anonslarla sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmaları yönünde uyarıyor. Ancak alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da cadde ve sokaklara girişler kontrollü olarak sağlanıyor
YEREL HABERLER Ağrı’da cadde ve sokaklara girişler kontrollü olarak ...
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Korana Virüsle Mücadeleye Yönelik Tedbirleri Arttırdı
YEREL HABERLER Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Korana Virüsle Mücadeleye ...
Ağrı Valiliği, Tutak’ta 7 köyün karantinaya alındığı ile ilgili haberleri yalanladı
YEREL HABERLER Ağrı Valiliği, Tutak’ta 7 köyün karantinaya alındığı ...
İyilik yaşlılarımızı gözetmektir
YEREL HABERLER İyilik yaşlılarımızı gözetmektir
(Görüntülü) Polis koronavirüse karşı halk ile el ele mücadele ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis koronavirüse karşı halk ile el ele ...
Polis koronavirüse karşı vatandaşlarla el ele mücadele ediyor
YEREL HABERLER Polis koronavirüse karşı vatandaşlarla el ele ...
Polis Korona virüse karşı halk ile el ele mücadele ediyor
YEREL HABERLER Polis Korona virüse karşı halk ile el ele mücadele ...
Eleşkirt Belediye Başkanından Milli Dayanışma Kampanyasına 1 maaşıyla destek verdi
YEREL HABERLER Eleşkirt Belediye Başkanından Milli Dayanışma ...
Kedi, köpeği annesi sanıyor
YEREL HABERLER Kedi, köpeği annesi sanıyor
AİÇÜ’de el dezenfektanı üretimi yapıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de el dezenfektanı üretimi yapıldı
Ağrı’da 1 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
(Görüntülü) Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru ...
Ağrı’da doğalgaz boru hattı patladı
YEREL HABERLER Ağrı’da doğalgaz boru hattı patladı
(Görüntülü) Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru ...
Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama//Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru ...
(Görüntülü) Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru ...
AĞRI - Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama
YEREL HABERLER AĞRI - Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru ...
AĞRI - Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama
YEREL HABERLER AĞRI - Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru ...
(Görüntülü) Emniyet müdürü evde kalmaları için, halkı uyardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Emniyet müdürü evde kalmaları için, halkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X