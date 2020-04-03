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Ağrılı Yiğit kumbarasındaki harçlığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İHA

Ağrılı ilkokul 4. sınıf öğrencisi Yiğit Külçek, okul harçlığı için kumbarasında biriktirdiği parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Ağrılı Yiğit kumbarasındaki harçlığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ağrılı ilkokul 4. sınıf öğrencisi Yiğit Külçek, okul harçlığı için kumbarasında biriktirdiği parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Ağrı'da yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yiğit Külçek, ülke genelinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından evinde okul harçlığı için kumbarasında para biriktirmeye başladı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'ndan haberdar olan küçük Yiğit, kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya destek olmak amacıyla bağışlamak istedi. Babasının da desteği ile kumbarasındaki harçlığının gönderilmesi için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a sosyal medya hesabından mesaj gönderen küçük Yiğit’i, Başkan Sayan, babası ile birlikte kendi makamında ağırladı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektupla birlikte kumbarasını Sayan’a teslim eden öğrenci, kampanyaya destek oldu.

"Umarım bu davranış her kese örnek olur"
Küçük Yiğit’in bu davranışı karşısında oldukça duygulandığını dile getiren Belediye Başkanı Sayan, kendisine bisiklet ve tablet hediye ederken gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok duygulandım. Bugün kendisini davet ettim. Kumbaranın içerisindeki harçlığı devlete bağışladı. Biz de bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz. Yiğit kardeşimizin koca yüreğinden öpüyoruz. Bence bu Türkiye'deki herkese mesajdır. Yani özellikle, bağış, yardım ve milli dayanışma kampanyasına uyduruk şeylerle karşı çıkan insanların Ağrılı Yiğit Külçek'ten alacağı çok büyük bir ders var. Yiğit kardeşimizin bu davranışı birlik, beraberlik ve dayanışma açısından bir örnektir. Doğudaki çocukların geleceği açısından bir örnektir. Demek ki böyle çocuklarımız var, böyle yiğitlerimiz var. Böyle yiğitlerin ülkesi hiçbir zaman diz çökmez, çökmeyecektir Allah'ın izniyle. Bütün Ağrılıların adına onu kucaklıyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesini kutluyorum."

Küçük Yiğit ise özellikle yaşlı vatandaşların dışarıya çıkmaması gerektiğini ve kampanyaya verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Herkes evde kalmalı. Okullar tatil olunca harçlıklarımı kumbaramda biriktirmeye başladım. Okul ihtiyaçlarım için kullanacaktım. Ama baktım ki devletimiz bu zamanda zor durumda. Bunun için devletimize bağışlamak istedim. Bunun için de çok mutluyum” dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Savcı Sayan’da kampanyaya iki maaşıyla destek verdiğini ve maaşının belediyenin mali işler birimi aracılığı ile kampanya hesabına yatırılacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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