Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz kurumlarında Korona Virüs tedbirleri arttırıldı

Patnos Ceza infaz kurumlarında tedbirler arttırıldı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı yetki alanı içerisinde bulunan Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Covid19 salgını ile ilgili tedbirler artırıldı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir yaptığı açıklamada, dünya genelinde etkisini sürdüren Covid19 salgınını önlemek için Patnos Ceza İnfaz Kurumlarında her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Başsavcı Daşdemir, şunları kaydetti; “Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlık ve Adalet Bakanlıklarının Covid19 virüs salgınına yönelik önlemleri kapsamında ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü/tutuklular ile tüm personele virüs bulaşının önlenmesi amacıyla, Adalet Bakanlığımızın, Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda açıkladığı tedbirler kapsamında cezaevi savcımız, hekimlerimiz ve ilgili kurum müdürlerimizin katılımlarıyla sürecin en başından beri sürekli toplantılar yapılmış ve kurumlarımız personeli ile hükümlü ve tutukluların korunması için yapılacak iş ve işlemler hakkında bir yol haritası belirlenmiş ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile sürekli istişare halinde olunarak gerekli planlamalar yapılmıştır.

Öncelikle bugün itibariyle ceza infaz kurumlarımızda barındırılan tutuklu ve hükümlüler ile herhangi bir cezaevi personelimizde ve adliye çalışanlarımız da hiç pozitif COVID19 vakası bulunmadığını kamuoyuna duyurmak isteriz.

Ülkemizde ilk vakanın bildirilmesi ile birlikte kurumlarımızda; koridor zemini, pencere ve kapı kolları, merdiven korkulukları, hükümlü ve tutukluların kullandığı telefon ahizeleri, işyurdu ve hobi atölyeleri, muayene odaları, sevk araçları, tuvalet ve banyolar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların barındırıldığı alanlar ile personel tarafından kullanılan tüm fiziki alanların genel dezenfeksiyonu günlük ve gerek duyulması halinde anlık olarak dezenfekte edilmektedir.

Yine hükümlü ve tutuklulara günlük olarak kişisel temizlikleri ile odalarının hijyenini sağlamaları için başta çamaşır suyu ve sıvı el sabunu olmak üzere temizlik ürünleri verilmektedir.

Hükümlü/tutukluların ilk giriş işlemleri yapılırken, hastaneden ateş, öksürük, halsizlik ve bunun gibi COVID19 bulgularının olmadığına dair rapor alınmaktadır. Yine hükümlü ve tutuklulara Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun algoritmasına uygun olarak enfekte kişilerle muhtemel bir temasının bulunup bulunmadığı sorulmakta ve buna göre tıbbi durumları takip edilmektedir.

İlk giriş işlemleri yapılan hükümlü/tutuklular 14 günlük gözlem için izole edilmiş alanlarda müşahade altında tutulmaktadır. Hükümlü/tutukluların odalarından telefon görüşü, avukat görüşü ve salık sebeplerinden dolayı çıkartılmaları durumunda dezenfektan, eldiven ve maske verilerek gerekli koruyucu önlemler alınmaktadır. Kurum personeline ve hükümlü/tutuklulara yönelik sağlık memurlarımızca, ülke genelinde ilgili makamlar tarafından alınan sağlık önlemleri hakkında seminer verilmiş olup virüs salgınından korunmaları için yapılması gerekenler ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID19 salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin afiş ve broşürler koridor, kantin, atölyeler, tuvaletler ve banyo kapıları gibi görünürlüğü yüksek tüm alanlara uyarı ve tedbir amacıyla asılmıştır. Yine kurumlarımız personeline kuruma girişlerinde eldiven, maske ve dezenfektan gibi koruyucu malzemeler verilmekte ve ateşleri ölçülerek kuruma alınmaktadır.

Ayrıca Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumu personelimiz kontrollü olarak izole edilmektedir. Hukukun bize emanet ettiği hükümlü ve tutuklularımızın sağlıklarının korunması için mevzuat kapsamında burada belirtilmemiş olsa dahi tüm tedbirler gözden geçirilmekte ve sürekli güncellenerek uygulanmaktadır.

Yine bu süreçte mesai ve zaman mefhumu gözetmeksizin büyük fedakarlıklar göstererek büyük bölümü gönüllü olarak izole altında vardiyalı olarak çalışan infaz ve koruma memurlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Ülke genelinde büyük bir dayanışma örneği ortaya koyduğumuz bu günlerde bireysel yararlarını toplumun ve hizmet verdikleri kurumların yararına feda ederek kendilerinden ve ailelerinden feragat eden tüm personelimiz tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi bizim gururumuz olmuştur.

Son olarak Patnos Adliyesinde alınan tedbirlere de değinmek gerekir. Tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaların ertelenmiş olması nedeniyle adliyemizdeki insan yoğunluğu büyük oranda azalmıştır. Yine idari izin konusunda da ihtiyacı olan ve izin kullanmak isteyen adliye personelimize gerekli kolaylık sağlanarak, işlerin aksamadan yürütülmesi için esnek çalışma modeline geçilmiştir. Bu vesileyle şu an görevi başında olan hakim savcılarımıza tüm adli personele, sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerimize ve diğer kamu/özel sektör çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz."

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