Ağrı'da kavgaya karışanlara sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira ceza

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Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde çıkan kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gökoğlu köyünde 06 Nisan günü saat 09.30 sıralarında iki grup arasında kavga çıktığı belirtildi. Çıkan kavgada K.D. (46) isimli şahıs, akrabaları olan H.D. (60), İ.D. (41), P.D. (32), R.D (20) ve S.D. (18) isimli şahıslar tarafından aralarında bulunan arazi anlaşmazlığı nedeniyle darp edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kavgaya müdahale etti ve kavgaya karışan 6 şahsa, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ve Sosyal Mesafeye Uyma emrine muhalefet ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 bin 150 TL, toplamda 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

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