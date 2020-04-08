Ağrı´da kargo aracında, kaçak sigara ele geçirildi

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<br>Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI´da polis tarafından yapılan yol kontrolünde, bir kargo şirketine ait araçta, kaçak 5 bin paket sigara ile çeşitli ürünler ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kargo şirketleri aracılığıyla batıdaki illere kaçak ürünler sevk edileceği bilgisini elde etti.<br>Yapılan araştırmalar sonunda kargo şirketine ait araç tespit edildi. Yol kontrol noktasında durdurulan araçta kaçak 5 bin paket sigara, 300 paket elektronik sigara tütünü, 400 adet çanta, bin 500 adet oyuncak ile 290 adet dermaroller ele geçirildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-04-08 16:29:52<br>

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