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Ağrı´da kargo aracında, kaçak sigara ele geçirildi

DHA

Ağrı´da kargo aracında, kaçak sigara ele geçirildi

<br>Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI´da polis tarafından yapılan yol kontrolünde, bir kargo şirketine ait araçta, kaçak 5 bin paket sigara ile çeşitli ürünler ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kargo şirketleri aracılığıyla batıdaki illere kaçak ürünler sevk edileceği bilgisini elde etti.<br>Yapılan araştırmalar sonunda kargo şirketine ait araç tespit edildi. Yol kontrol noktasında durdurulan araçta kaçak 5 bin paket sigara, 300 paket elektronik sigara tütünü, 400 adet çanta, bin 500 adet oyuncak ile 290 adet dermaroller ele geçirildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-04-08 16:29:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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