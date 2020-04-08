Belediye personeli ile Başkan Sayan’ın sosyal medyadaki atışması güldürdü

Ağrı Belediyesinde görevli bir personel verilen görev üzerine gittiği Doğubayazıt ilçesinde, belediyenin kendilerine verdikleri koruyucu kıyafetler arasında bedenine uygun kıyafet bulamayınca video çekip Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan kıyafet istedi. Başkan Sayan’ın Belediye personeline cevabı güldürdü.



Çektiği videoda esprili bir dille beraber çalıştığı personellere kıyafetlerin uyduğunu ancak kendisine göre kıyafet olmadığı halde verilen görevi yerine getireceğini belirten belediye çalışanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan kendisine göre kıyafet temin etmesini isteyerek videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yaşanan kıyafet sıkıntısından ötürü belediye çalışanından özür dileyerek yine kendi sosyal medya hesabından esprili bir dille yanıt verdi. Sayan, şu ifadeleri kullandı: “Değerli mesai arkadaşım sevgili ustam özür dilerim... En kısa zamanda bedenine uygun elbiseyi temin edeceğiz... Sende sağlığın için biraz kilo ver iyi çalışmalar.”

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