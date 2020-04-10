Ağrı'da 2 köy karantinaya alındı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Servet ARASLAN/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun ve Danakıran köyleri koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Alakoyun köyünde yaşayan bir kişinin Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ağrı Valiliği, temas olma ihtimaline karşı Alakoyun ve Danakıran köylerinde karantina uygulanmasına karar verdi. Karar doğrultusunda 2 köye, giriş-çıkışlar yasaklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Servet ARSLAN<br>2020-04-10 14:30:51<br>

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