Kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Ecrin (8) ile Muhammet Emir Baba (12) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri paralarla destek oldu. 2 kardeş, kumbarayı eve gelen polis memurlarına teslim etti.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası´na, Ağrı'nın Gaziler Mahallesi'nde oturan HamiyetRamazan Baba çiftinin iki çocuğu olan Ecrin ile Muhammet Emir de destek verdi. 155 Polis İmdat'ı arayan ağabey Muhammet Emir, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye´m' kampanyasına kumbaralarındaki parayı bağışlayacağını söyledi. Bunun üzerine iki polis memuru çocukların yaşadığı eve giderek kumbaraları teslim aldı. Polis memurları, kardeşlerin teslim ettiği kumbarayı Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanlığı´na götürerek teslim etti.<br>Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamadıkları için kumbarayı teslim etmek için polise haber verdiklerini söyleyen Muhammet Emir, "Kardeşimle birlikte çok mutlu olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-04-10 14:52:36<br>
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