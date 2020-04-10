Ağrı KYK’da Sürpriz Polis Haftası Kutlaması

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Ağrı’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, koronavirüs nedeniyle yurtlarda görev yapan polislerin ‘10 Nisan Polis Haftalarını’ kutladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki Kredi Yurtlar Kurum Çalışanları karantina yurdu olarak belirlenen Abdurrahim Arvasi Yurdunda kalan misafirlerin güvenliğini tutan Polis memurlarını unutmadı.

Yurt çalışanları 10 Nisan Polis haftası nedeniyle yurduların giriş ve çıkışlarını kontrol eden polis memurlarına tatlı ikram edip,10 Nisan Polis haftalarını kutladı.

Bu anlamlı davranış karşısında memnuniyetlerini dile getiren polisler yurt çalışanlarına teşekkür ettiler.

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