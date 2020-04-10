Ağrı’da bir evin çatısına yıldırım düştü

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir evin çatısına düşen yıldırım, paniğe neden oldu.

Taşlıçay ilçesinde çatısına yıldırım düşen tek katlı evde her hangi bir can kaybı yaşanmazken evin elektrik tesisatı ve prize takılı olan bütün elektronik cihazlar hasar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.