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Savcı Sayan’dan Kültür ve Turizm Bakanına çağrı: “Ağrı dağına Nuh’un gemisini inşa edelim”

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kültür ve Turizm Bakanına seslenerek, "Gelin el ele verelim Ağrı dağının 4000 metresine devasa Nuh'un gemisi inşa edelim. Ağrı'yı dünyaya tanıtalım" çağrısında bulundu.

Savcı Sayan’dan Kültür ve Turizm Bakanına çağrı: “Ağrı dağına Nuh’un gemisini inşa edelim”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kültür ve Turizm Bakanına seslenerek, "Gelin el ele verelim Ağrı dağının 4000 metresine devasa Nuh’un gemisi inşa edelim. Ağrı’yı dünyaya tanıtalım" çağrısında bulundu.
Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Ağrı ile ilgili çağrıda bulunarak, “‘Turizm Bakanımıza sesleniyorum, gelin el ele verelim Ağrı dağının 4000 metresine devasa Nuh’un gemisi inşa edelim. Ünlü markalar orada cafe ve restorantlar açsınlar. Gelen turistleri teleferikle 4000. metreye taşıyalım. Dağın eteğinde otantik evler yapalım Ağrı’yı dünyaya tanıtalım" ifadelerini kullandı.
Ağrı’nın insanlığın doğuş yeri ve medeniyetin beşiği olduğunu söyleyen Savcı Sayan, “‘Ağrı insanlığın doğuş yeri ve medeniyetin beşiğidir. "Ağrı Dağı" sönmüş bir volkan, Ama Ağrı halkı uyumuş bir halk değildir. Uyansa Ağrı dağı, halkı ile dağ gibi emellerinizin üstüne devrilir. Virüsünüzün olmasa da emellerinizin aşısı bizde mevcut" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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