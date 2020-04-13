Doğubayazıt'ta "Bir Sorum Var Öğretmenim" Projesi

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “ Bir Sorum Var Öğretmenim “ projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerce, LGS ve YKS sınavlarına girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik soru ve çözüm videoları ile destek oluyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan “ Bir Sorum Var Öğretmenim “ projesi kapsamında gönüllü öğretmenler tarafından LGS ve YKS sınavlarına girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik soru ve çözüm videoları hazırlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolar sınavlarda öğrencilerin geleceğine ışık oluyor. Proje hakkında bilgi veren Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen," Bizlerde uzaktan da olsa öğrencilerimizin kalplerine dokunabilmeyi, çocuklarımıza bir sınıf havası oluşturmayı, okula ve öğretmenlerine olan özlemlerini azaltmak amacıyla ve onlara bu süreci nasıl verimli geçirebilecekleri üzerine düşünmeye başladık. Proje ofisindeki öğretmen arkadaşlardan mademki biz öğretmenler çocuklarımızdan uzaktayız onlara nasıl daha yakın olabiliriz fikrinden hareketle 'Bir Sorum Var Öğretmenim' projesini geliştirdiler. Öncelikle bu projeye gönüllü olacak farklı branşlardaki örneğin; Fen Bilimleri , Matematik, Türkçe , Sosyal Bilgiler gibi temel derslerde dikkate alınarak alanında uzman gönüllü öğretmen arkadaşları belirledik. Özellikle sınava hazırlanan 8. ve 12 . sınıf öğrencilerini düşünerek gönüllü öğretmenlerimizden sınava hazırlanan öğrenciler için kısa soru çözüm videoları çekmelerini istedik. Bunu yaparken Milli Eğitim Bakanlığı”nın her ay yayımladığı örnek LGS ve YKS sorularını baz almaya özen gösterdik. Ayrıca son yıllarda ÖSYM’nin soru tarzına uygun 'Yeni Nesil Soru' kriterine ayrı bir parantez açarak bu alandaki soruları gönüllü öğretmen arkadaşlarımız titizlikle ve dikkatle inceleyerek soru çözümlerini gerçekleştirdiler. Tüm bunların yanı sıra sadece gönüllü öğretmenlerimizin değil öğrencilerimizin çözemediği veya kafasına takılan soruları da çözerek sevgili öğrencilerimize yedi gün yirmi dört saat hizmet vermeye başladık. 'Bir Sorum Var Öğretmenim' projesinin en can alıcı yönü de öğrencilerimizin çözemediği soruları alanında uzman ve tecrübeli öğretmenlerin çözerek onlara ulaştırması olmuştur"dedi.

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