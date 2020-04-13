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Evde kal evde çöz

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde kazanım değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği verilmeye başlandı.

Evde kal evde çöz

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde kazanım değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği verilmeye başlandı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde Kazanım Değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği vermeye başladı. Öğretmenlerin hazırladıkları sorular EBA ve EBA TV ile uyumlu olarak sürekli güncellenerek, yeni sorular eklenerek öğrencilerin hizmetine sunulacak. Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından oluşturulacak soru havuzundan ilk üniteden son üniteye kadar I. ve II. Dönem konularını kapsayan Kazanım Değerlendirme testleri de ayrıca her sınıf düzeyinde yayınlanacak. Öğrencilerin agriodm.meb.gov.tr adresinden Kazanım Değerlendirme çalışmalarına ulaşabilecekleri açıklanırken, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda çeşitli çalışmalarla tüm öğrencilere destek olunacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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