Vefa Sosyal Destek Grubu kronik rahatsızlığı olan vatandaşın yardımına koştu

Ağrı’nın Tutak İlçesinde kronik hastalığı bulunan bir vatandaşın kendini iyi hissetmediğine dair ihbar alan Vefa Soysal Destek Grubu, vatandaşın evine giderek sağlık taramalarını gerçekleştirdi.

Tutak’ta dün gece saatlerinde kronik hastalığı bulunan bir vatandaşın kendini iyi hissetmediğine dair ihbar alan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşın evine bir doktor yönlendirerek serum bağlattı. Vatandaş kendini iyi hissedene kadar yanında bekleyen doktor, gerekli olan tüm sağlık taramalarını da gerçekleştirdi.

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