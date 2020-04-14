Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, yardım talebini yerine getirmek amacıyla gittiği bir yaşlı kadının ellerini gökyüzüne açarak dua etmesi ekipler duygulu anlar yaşadı.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Kaymakam Murtaza Ersöz başkanlığında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerin yardımları hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. İlçe merkezi ve köylerde gelen yardım talepleri ulaştırmak amacıyla gecegündüz çalışan ekipler, vatandaşlardan taktir topluyor. Yardım talebinde bulunan ve yalnız yaşayan bir yaşlı kadının yardım paketini ulaştırmak için evine gitti. Evin önünde oturan yaşlı kadının gelen yardımı görünce ellerini gökyüzüne açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz’e ve ekibe dua etti. Yaşlı kadının dua karşısında duygulu anlar yaşayan ekip, yaşlı kadına yardım paketini teslim etti. Yaşlı kadına dua için teşekkür eden ekip, yaşlı kadının evinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.