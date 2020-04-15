Ağrı Belediye Başkanı Sayan’dan Ağrı’nın kurtuluş yıl dönümü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı Belediye Başkanı Sayan’dan Ağrı’nın kurtuluş yıl dönümü mesajı

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan’dan Ağrı’nın kurtuluş yıl dönümü mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Belediye Başkanı Sayan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Bugün 15 NisanBu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Ağrımızın gurur günüdür. Bugün Ağrımızın Bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Bugün, Samsun’da yakılan özgürlük ateşinin, Erzurum’da, Amasya’da, Sivas’ta ve karış karış tüm Anadolu’da tutuştuğu, Afyon ovasında 30 Ağustos’ta alevden sele dönüştüğü ,’’ölürsem şehit, kalırsam gazi ‘’diyenlerin, ALLAH ALLAH nidalarıyla süngünün üstüne bedenlerini attıkları gündür. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde esareti, tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek halkımızın Ağrı’da ateşle imtihan olduğu gündür. Bugün ‘’ya istiklal, ya ölüm’’ diyenlerin, gelecek nesiller için, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için, ölümü seçtikleri gündür. Bu kutlu gün , vatanımızın kıymetini bilenlere, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, kutlu olsun. Biz Malazgirt ovasında Sultan Alparslan’ız Fatih Sultan Mehmet Hanın sancağında, İstanbul surlarında bayrağı yere düşürmemek için, sayısız okların bedenine saplandığı Ulubatlı Hasanız Viyana’da Kanuniyiz. Söz konusu vatan olduğunda 276 kiloluk mermiyi ‘’ya Allah bismillah’’ diyerek kaldıran Seyit Onbaşıyız Zalimlere karşı Yavuzcasına, mazlumlara karşı Yunuscasına davranan, Hoca Ahmet Yesevi Dergahında alpereniz Mevlana’da hoşgörü, Hünkar Hacı Bektaşi Veli’de kardeşiz Biz Pir Sultan Abdalda semah, Aşık Veysel’de kara toprak, Neşet Ertaş’ta tertemiz Anadolu’yuz. Biz Karabağ’da, Kırım’da, Doğu Türkistan’da, Türkmeneli’nde hürriyet hürriyet diye çığlık atan, Edirne’den Ağrı’ya, İzmir’ den Van’a kadar; Ay yıldızlı bayrak altında Anadolu’yu yurt tutan Anadolu halkıyız. Biz ‘’vatan bir bütündür, parçalanamaz ‘’diyerek, ülkemizin bağımsızlığı için Arıburnu’ndan Anafartalar’a atılan ve müslümanların son vatanını, Anadolu’yu düşmandan temizleyerek Cumhuriyet’imizi kuranlarız . Bundan 102 yıl önce Ağrımızda gezen düşman, milletimizin üstün MÜCADELESİ sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır. Şu anda toprak diyerek bastığımız bu yerlerde, sayısız vatan evladımız Şehit olmuştur. 15 Nisan 1918 ve öncesinde Yaşanılanlar bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık kanıtıdır. Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Sevgili hemşerilerim. Bizim halkımızın büyüklüğü işte şanlı geçmişinden gelir. Şanlı bayrağımızı bayrak yapmak için kan akıttık. Şanlı yurdumuzu vatan yapmak için, uğrunda sayısızız can verdik. Değil biriniz; üçünüz, beşiniz topunuz üstümüze gelse; vatan için, bayrak için, milletimizin birliği için, 102 yıl önce olduğu gibi, bugün de hiç düşünmeden, seve seve canımızı vermeye hazırız. İşte 15 Temmuz günü ve daha sonrası yaşadıklarımız ortadadır. Doğrudan doğruya milli birliğimize, kardeşliğimize, demokrasimize yönelik hain kalkışma milletimizin azim ve kararıyla def edilmiştir. 102 yıl önce adı sanı belli olan düşmanla; bileğiyle, yüreğiyle, göğsünde taşıdığı vatan sevgisiyle, yüce Allah’a olan imanıyla mücadele eden halkımız, bugün de bölücü terör örgütleriyle ve onların her türlü iş birlikçileriyle baş edecektir. Değerli hemşerilerim, Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz 102 yıl önce, topla tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün; ilimde, bilimde, teknikte ülkemize yakışır şekilde vermeliyiz. Mücadelemiz cehaletledir. Mücadelemiz geri kalmışlıkladır. Yolumuz asırlarca bu topraklarda atlarını sulayan, yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Sevdamızın adı Ağrı'dır. Sevdamızın adı Türkiye’dir. Dünya durdukça, bu vatan için çile çeken ninelerimizin, dedelerimizin aziz hatıralarını yaşatacağız. Düğünümüz bir, halayımız birdir. Ekmeğini yediğimiz bu vatan toprakları bizim namusumuzdur. Yüce Allah; minarelerimizi ezansız, göğümüzü bayraksız bırakmasın. Her karışı şehitler kanıyla sulanan, Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu Müslümansız bırakmasın. 102 yıl önce huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Mustafa Kemal Atatürk’ü; silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, Anadolumuzda mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyor, Tüm hemşerilerimin bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum. “

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl ...
AK Parti Milletvekili Çelebi: Milletimizin bağımsızlığına olan tutkusu 102 yıldır aynı kararlılıkla devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Çelebi: Milletimizin ...
Kültür aktarımında yeni bir fırsat: Karantina günleri
YEREL HABERLER Kültür aktarımında yeni bir fırsat: Karantina günleri
Ağrı Valisi Elban’dan Ağrı’nın kurtuluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Elban’dan Ağrı’nın kurtuluş yıldönümü ...
Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar ...
AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Ağrı’nın kurtuluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Ağrı’nın kurtuluş yıl ...
Tutak'ta buruk 14 Nisan Kutlaması
YEREL HABERLER Tutak'ta buruk 14 Nisan Kutlaması
Karantinadaki ikiz kardeşlere hoş geldin sürprizi
YEREL HABERLER Karantinadaki ikiz kardeşlere hoş geldin sürprizi
Ağrı’da PTT şubesi önünde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da PTT şubesi önünde sosyal mesafe kuralı hiçe ...
Ağrı Belediyesi “Kardeş Aile Projesi" başlattı
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi “Kardeş Aile Projesi" başlattı
Vefa Sosyal Destek Grubu kronik rahatsızlığı olan vatandaşın yardımına koştu
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu kronik rahatsızlığı olan ...
Evde kal evde çöz
YEREL HABERLER Evde kal evde çöz
Doğubayazıt'ta "Bir Sorum Var Öğretmenim" Projesi
YEREL HABERLER Doğubayazıt'ta "Bir Sorum Var Öğretmenim" Projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X