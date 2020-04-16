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Eleşkirt Belediye Başkanı Yakut’tan Eleşkirt’in Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı

İHA

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Eleşkirt'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Eleşkirt Belediye Başkanı Yakut’tan Eleşkirt’in Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Eleşkirt’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Eleşkirt Belediye Başkanı Yakut, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Kıymetli hemşehrilerim,
102 yıl önce bugün, vatanı canlarından üstün tutan, direnişleriyle destan yazan, bağımsızlık tutkusunu azim ve kararlılıkla sürdürerek zaferle neticelendiren başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere , aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.
Atalarımız, 102 yıl önce canları pahasına küresel güçlerle mücadele ederek bu cennet vatanı bizlere armağan bıraktılar. Torunları olarak, bizler, bütün dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla mücadele ediyoruz. Küresel salgın nedeniyle 16 Nisan Eleşkirt’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nü maalesef bu yıl kutlayamıyoruz. 102 yıl önce elele vererek küresel güçleri nasıl yendiysek, bugün de elele vererek küresel salgını yeneceğiz ve önümüzdeki yıllarda kurtuluş gününü hep birlikte coşkuyla kutlayacağız.
Bu inançla İstiklal Savaşı’nın bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin 16 Nisan Eleşkirt’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nü büyük bir gururla kutluyorum.”

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