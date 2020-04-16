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Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu 6 bin 418 kişinin ihtiyacını karşıladı

İHA

Ağrı Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Ağrı'da 6 bin 418 vatandaşın ihtiyacı karşıladı.

Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu 6 bin 418 kişinin ihtiyacını karşıladı

Ağrı Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Ağrı’da 6 bin 418 vatandaşın ihtiyacı karşıladı.
Ağrı Valiliği bünyesinde kurulan ve 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu, Ağrı Merkez ve ilçelerde toplamda 6 bin 418 ailenin gıda, ilaç, maaş ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı. Ağrı’da faaliyet yürütmekte olan Vefa Sosyal Destek Grupları, Cumhurbaşkanlığınca açıklanan Sosyal Destek Programı kapsamında da 47 bin 132 kişiye bin TL'lik maaşlarını elden teslim etti.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu İl Müdürü Vefa Çelik, Vefa Sosyal Destek Gruplarının Ağrı ve ilçelerinde organize olmuş bir şekilde hizmet vermekte olduğunu aktardı. Çelik, verdiği bilgilerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek olduklarını ve iş birliği içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Vefa Sosyal Destek Gruplarının kuruluş amacını aktaran Çelik, “Ağrı Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma genelgesi kapsamında ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlarınızın mağdur olmamaları için onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bu konuda yapılacak olan çalışmaları organize etmek amacıyla valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu" şeklinde konuştu.
Ağrı’da Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında toplamda 6 bin 418 kişinin ihtiyacının karşılandığını belirten Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu İl Müdürü Vefa Çelik, “Ağrı Valiliği bünyesinde oluşturulmuş olan Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşlarımızın gıda, ilaç, maaş ve diğer iş işlemlerini yerine getirmektedirler. Bu amaçla kurulmuş olan Ağrı Vefa sosyal destek Grubumuz şimdiye kadar Ağrı merkez ve ilçelerde 6 bin 418 kişiye hizmet vermiş olup onların gıda, ilaç, maaş diğer ihtiyaçlarını yerine getirmiştir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Sosyal Destek Programı kapsamında 47 bin 132 kişiye de bin TL’lik maaşlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ailelerin ikamet adreslerine teslim edilmiştir. “ İfadelerini kullandı.
Sivil Toplum Kuruluşlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarına verdikleri desteklerle birlikte vatandaşlara yardımların ulaştırılmaya devam edildiğini belirten Çelik, STK’ların katkılarını şu ifadelerle dile getirdi:
“Ağrı Vefa sosyal destek grubu, yaptığı çalışmalarda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya geldi. Gerek Ağrı merkezde gerekse ilçelerde İHH, Kızılay, Beşir Derneği, Tügva ve Birlik Vakfıyla birlikte şu anda vatandaşlarımızın temel gıda, ilaç, maaş diğer ihtiyaçlarını hep birlikte Sivil Toplum Kuruluşları ve devletle işbirliği ile yerine getirmektedir.“

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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