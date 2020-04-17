AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocanın başkanlığında bir grup Rektör hocanın katılımı ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Toplantıda, Pandemi süreci nedeni ile 23 Mart’ta başlayan Uzaktan Eğitim sisteminde yapılan çalışmalar başta olmak üzere genel durum değerlendirmesi yapıldı.

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