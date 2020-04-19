Ağrı Belediyesi'nden Sağlık Bakanlığı'na 400 bin maske

<br>Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) AĞRI Belediyesi'nce üretilen 400 bin maske, Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Belediye Başkanı Savcı Sayan, maske üretiminde hedeflerinin 5 milyon olduğunu söyledi.<br>Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek için Ağrı Belediyesi tarafından tekstil kentte atölye kiralandı. Burada şçilerin çalışmaları sonucu ilk etapta 400 bin maske üretildi. Maskeler, koliler halinde Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Koronavirüsün birlik ve beraberliğin yanında alınacak üst düzey önlem ve çalışmalarla bertaraf edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Maske üretimine başladık belediye olarak. Ürettiğimiz maskeleri Sağlık Bakanlığı'na teslim ediyoruz. 5 milyon maskeyi de en kısa zamanda üretip, teslim edeceğiz. Bu da Ağrı Belediyesi için Ağrılılar için hem iş alanı hem de orada çalışanlar için önemli bir iş alanı. Türkiye´de herkes taşın altına elini koyacak, biz de gereğini yaptık. Ağrı Belediyesi olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Oğuzhan HANÇER<br>2020-04-19 10:27:31<br>

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