Taşlıçay’da eğitimciler gece gündüz demeden kitap dağıttılar

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Ağrı’nın Taşlıçay ilçe öğretmenleri 19 köyde ve Taşlıçay’ın 4 mahallesinde öğrencileri tek tek ziyaret ederek, soru bankası kitabı dağıttılar.

Taşlıçay sosyal destek programı kapsamında ilçe öğretmenlerinden oluşturulan 5 ekip ile öğrencilere sosyal destek sağlandı.

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz başkanlığında oluşturulan sosyal destek ekibi, gece gündüz demeden yaptıkları çalışmalar sonucunda 300 öğrenciye kitap desteği sağladılar.

Öğrenciler aldıkları kitaplarla sevinç duyarken, Kaymakam Murtaza Ersöz’e teşekkür ettiler.

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