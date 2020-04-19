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Taşlıçay’da eğitimciler gece gündüz demeden kitap dağıttılar

İHA

Taşlıçay’da eğitimciler gece gündüz demeden kitap dağıttılar

Ağrı’nın Taşlıçay ilçe öğretmenleri 19 köyde ve Taşlıçay’ın 4 mahallesinde öğrencileri tek tek ziyaret ederek, soru bankası kitabı dağıttılar.
Taşlıçay sosyal destek programı kapsamında ilçe öğretmenlerinden oluşturulan 5 ekip ile öğrencilere sosyal destek sağlandı.
Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz başkanlığında oluşturulan sosyal destek ekibi, gece gündüz demeden yaptıkları çalışmalar sonucunda 300 öğrenciye kitap desteği sağladılar.
Öğrenciler aldıkları kitaplarla sevinç duyarken, Kaymakam Murtaza Ersöz’e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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