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Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence eden kişi ölü bulundu

DHA

Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence ettiği gerekçesiyle tutuklandığı cezaevinden tahliye olan Ramazan İnanç ölü olarak bulundu. Geçen yıl 8 Kasım'da Doğubayazıt´a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak´ta meydana gelen olayda alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ramazan İnanç, eşi Müjgan İnanç´ı dövdükten sonra naylon poşeti eriterek, yüzü ile ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan kızı N. İnanç'ın ise alnını eriyen naylon ile yakan Ramazan İnanç, yakalanark gözaltına alındı....

Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence eden kişi ölü bulundu

<br>Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence ettiği gerekçesiyle tutuklandığı cezaevinden tahliye olan Ramazan İnanç ölü olarak bulundu.<br>Geçen yıl 8 Kasım'da Doğubayazıt´a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak´ta meydana gelen olayda alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ramazan İnanç, eşi Müjgan İnanç´ı dövdükten sonra naylon poşeti eriterek, yüzü ile ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan kızı N. İnanç'ın ise alnını eriyen naylon ile yakan Ramazan İnanç, yakalanark gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 11 Kasım'da mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. <br>ÖLÜ OLARAK BULUNDU<br>Yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 gün önce tahliye edilen Ramazan İnanç, bugün Abdigör Mahallesi´nde ölü olarak bulundu. Mahallede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Seher sokakta bulunan tepelik alanda bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede göğsüne 3 kurşun isabet eden kurşunla öldüğü belirlenen kişinin, eşi ve kızına işkence yapan Ramazan İnanç olduğu belirlendi. İnanç´ın cesedi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>EŞİNİN AMCASINI YARALADI<br>Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Ramazan İnanç'ın cezaevinden çıktıktan sonra eşinin amcası Mehmet Ali Akdağ´ın evine gittiği ve tartışmanın ardından bıçaklayarak kaçtığı belirlendi. Görgü tanıkların ifadesine göre bıçaklama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İnanç'ın  üç otomobille olay yerine getirildiği ve burada darbedildikten sonra öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri İnanç'ın götürüldü 3 otomobili terk edilmiş hale bilurken, şüpheli olarak bıçaklanan Akdağ'ın yakınları olduğu belirlenen 13 kişiyi yakaladı. Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen 13 kişinin sorgulaması sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Selahattin KAÇURU<br>2020-04-19 21:10:32<br>

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