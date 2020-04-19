Doğubayazıt’ta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Koçkıran Mahallesi'nde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Ramazan İnanç’a ait olduğu öğrenilen ceset, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ramazan İnanç'ın geçtiğimiz günlerde eşini naylon poşet eriterek işkence eden kişi olduğu iddia edildi.

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