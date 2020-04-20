Ağrı’da vites kutusunda 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

'Ablam ve ben'

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Ağrı’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli arama sonucunda bir araçta 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yol uygulama noktasında yapılan risk analizi sonucunda tespit edilen bir binek otomobilde yapılan adli arama neticesinde aracın vites kutusu kısmına zulalanmış 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

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