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Yıldırım: “Ağrı’da spor alt yapısını geliştirmek istiyoruz”

İHA

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım Ağrı'da spor alt yapısını geliştirip, alt yapıda oynamak için başvuruda bulunan tüm gençlere hem akademik hem de spor alanında bütün eğitimleri vermek istediklerini belirtti.

Yıldırım: “Ağrı’da spor alt yapısını geliştirmek istiyoruz”

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım Ağrı’da spor alt yapısını geliştirip, alt yapıda oynamak için başvuruda bulunan tüm gençlere hem akademik hem de spor alanında bütün eğitimleri vermek istediklerini belirtti.
Korona virüs nedeniyle liglere verilen aranın yakın zamanda biteceğine inandığını belirten Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, vatandaşların ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini dile getirdi.
‘Gençlerimizin çoğu işsiz’
Ağrı’daki işsizliğe dikkat çeken Yıldırım, “Virüs ilimiz gençlerinin hayatında bir değişiklik yapmamış, zaten halkımız özellikle gençlerimizin büyük bir oranı işsiz. Yapılabilecek hiç bir faaliyet ve sosyal etkinlik olmadığından herkes bu durumdan şikâyetçi. Ama Ağrı Spordan gençler umutlu, ve beklenti içinde. Her gün yüzlerce veli ve gençten Ağrı Sporun alt yapılarına girmek, futbol oynamak istediklerini ifade eden, aracı devreye sokan kişiler ile görüşmeler gerçekleştiriyorum. Herkesi tüm samimiyetimle dinliyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Başvuran bütün gençlerimize istisnasız hem akademik hem de Ağrı Spor bünyesinde sportif eğitimler verip hayatına olumlu anlamda yön vermek, katkıda bulunmak istiyoruz. Gençlerimize bir nebze olsun mutlu olma istedikleri sporu yapma imkânı vermek istiyoruz. Uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirip, doğup büyüdükleri topraklara kopmaz bağlarla bağlı tutmak istiyoruz.” dedi.
‘Önümüzdeki sezon Ağrı Sporla 2.Lig hedefine doğru yelken açacağız’
Ağrı’da sporun gelişmesi için şehrin bürokrat ve siyasilerinden destek beklediklerini ifade eden Başkan Yıldırım, şuana kadar yaptıkları altyapı çalışmalarına değinerek Ağrı Spor Kulübü olarak gerçekleştirmek istedikleri projeleri Vali Süleyman Elban’a sunduklarını söyledi.
Kentteki spor alt yapısının gelişmesi için imkanların oldukça kısıtlı olduğunu kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
“Önümüzdeki sezon hedefimiz akademi liglerinde mücadele edip; gençlerimizi ulusal arenaya çıkarmak dışa açılmalarını sağlamak olacaktır. Bu yıl Ağrı halkının yakından tanıdığı Ağrının evladı UEFA elitA lisanslı hocalarımızdan Erol Yeşilbaş hocamızı alt yapı genel koordinatörlüğüne ve A takımın genel kaptanlığı görevine getirerek yeni sezona güçlü altyapı güçlü bir Ağrı Sporla 2.Lig hedefine doğru yelken açacağız. Gençlerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu fakat herkesin de bildiği üzere Ağrı'nın her alanda geri kalmışlığı malesef sporda da mevcut. İmkânsızlıklardan dolayı önümüzdeki yıl akademi liginde oynayacağımız maçları oynayacağımız saha, idman yapacağımız saha, kros yapılacak kapalı spor solunu, ders görülecek, dinlenilecek, toplanılacak bir tesisi yok. Önümüzdeki sezon akademi ligine katılmamız demek, her hafta Ağrı’da 3 veya 4 maç oynanması demek. Her hafta iki kategori içeride, iki kategori dışarıda maç oynayacak. Bunun yanı sıra Ağrı Spor ProfA takımı iki haftada bir içerde maç oynayacak. Bir de Ağrı’nın iki profesyonel bayan takımı mevcut. Elimizde bir stat bir de amatör saha var. Amatör sahanın tribünleri soyunma odaları yok ve zemini futbol oynamaya elverişli değil. Gençlerimiz bu imkânsızlıkları hak etmiyor. Buradan şahsım adına söz veriyorum. İmkânlar sağlanıncaya kadar siyasetçilerin ve bürokrasinin peşini bırakmayacağım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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