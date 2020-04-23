Ağrı'da seyahat izin belgesi denetimi; 26 kişiye işlem yapıldı

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<br>Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da polis, otobüs terminali ile yol kontrol noktalarında seyahat izin belgesi denetimleri yaptı. 26 kişiye 'resmi evrakta sahtecilik'ten adli işlem yapılırken, 27 kişiye ise 10 bin 530 TL idari para cezası uygulandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, otobüs terminali ile yol kontrol noktalarında kente giriş-çıkış yapan yolcu otobüsleri ve araçlarda seyahat izin belgesi denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 26 kişiye, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan adli işlem yapılırken, 27 kişiye ise Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi uyarınca toplamda 10 bin 530 TL idari para cezası verildi. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR<br>2020-04-23 10:06:48<br>

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