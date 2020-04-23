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Küçük Marya’nın polislerden bayrak istemesi duygulandırdı

İHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Korona virüs salgını nedeni ile dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinin camlarını süslemek amacıyla 155'i arayarak bayrak istemesi duygulandırdı.

Küçük Marya’nın polislerden bayrak istemesi duygulandırdı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Korona virüs salgını nedeni ile dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinin camlarını süslemek amacıyla 155’i arayarak bayrak istemesi duygulandırdı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden Hüseyin ve Ayfer Yıldız çiftinin kızları olan ve Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan Şehit Gürhan Yardım İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evinde kutlamak için evlerinin camlarını bayraklarla süslemek istedi. Ancak evlerinde yeterince bayrak olmayan Küçük Marya, 155’i arayarak polislerden bayrak istedi.
Bunun üzerine harekete geçen Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, harekete geçerek Küçük Marya’ya istediği bayraklarla birlikte çeşitli hediyeler alıp evine götürdü. Burada Küçük Marya’ya bayrakları ve hediyelerini veren polisler, Marya ve ailesinin bayramını kutlarken Marya ise polis abilerine kendi çizdiği bayrağı hediye etti.
Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne dönen Polisler, Küçük Marya’nın çizdiği Türk Bayrağı’nı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün girişine hatıra olarak astı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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